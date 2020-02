L'ala olandese dell'Atalanta Hans Hateboer ha parlato questa sera a margine dell'incontro con i tifosi per foto e autografi all'Oriocenter e ha raccontato l'approccio della squadra alle partite: "Dobbiamo vivere una sfida alla volta in un periodo impegnativo, settimana prossima avremo la Roma a casa nostra".



SAN SIRO- "A San Siro in Champions ci saranno almeno 38 mila spettatori? Speriamo che nel frattempo aumentino diventando sempre di più, l'affetto del pubblico è decisivo per l'Atalanta".