Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta, ha parlato ai microfini di Dazn dopo la partita contro l'Empoli:" Dovevamo fare una partita così perché quella di settimana scorsa non era stata come volevamo noi, non sembravamo noi".



DIFFERENZE RISPETTO AL PASSATO - "Molto contento del gol, l'ultimo era stato in Champions, finalmente è arrivato. Tutti gli anni avevamo più qualità adesso è un po' diverso, prima avevamo più esperienza lì davanti ma ora abbiamo fatto la miglior partenza con questo gruppo, possiamo di nuovo far paura a chiunque.



COME BATTERE IL NAPOLI - "Non lo so, poche squadre lo sanno ma abbiamo una settimana, sarà una bella sfida come tutti gli altri anni"