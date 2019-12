Sarà l'arbitro Paolo Valeri di Roma2-classe 1978- il direttore di gara della sfida di sabato pomeriggio tra Atalanta e Hellas Verona. Internazionale dal 2011, designato per il Mondiale di calcio femminile, quest'anno con lui al fischietto l’Atalanta ha abbattuto il Sassuolo a Reggio Emilia per 4-1.



OCCHIO AI GIALLI- Diciannove le partite totali dirette da Valeri con l'Atalanta in campo: 7 vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. Ma è la conta dei gialli a destare maggiori preoccupazioni alla banda di Gasperini: 51, con una media di quasi tre ammoniti nerazzurri a gara. Due le doppie ammonizioni e altrettanti i pochi rigori concessi.