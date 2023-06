L'ambizioso attaccante dell'Atalanta Rasmus Højlund, classe 2003 da 22 gol stagionali, punta la Juve. "Voglio un top club" aveva svelato un mese fa in un'intervista, pensando allo United ma non disdegnando la Juve.



I Percassi però non abbasseranno la richiesta dei 60 milioni di euro e si potrebbe profilare un'asta: United e Chelsea, che ora ha puntato anche Vlahovic, infatti non si sono tirate indietro. L'unico dubbio del danese è la possibilità di giocare in Europa il prossimo anno: a Bergamo, o in altre squadre di Premier, sarebbe garantita, a Torino ancora non si sa.