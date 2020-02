Sono 21 i nerazzurri che il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha convocato per la sfida di domani alle 15 contro il Lecce. Il difensore Djimsiti non è più riuscito a recuperare per cui si aggiunge alla lista delle defezioni in cui campeggia già il nome di Toloi. Emergenza in difesa quindi per la Dea, uno tra Hateboer, de Roon e Castagne dovrà arretrare per aiutare Palomino e Caldara.

Ecco intanto la lista dei convocati resa nota da Atalanta.it:



22 Raoul Bellanova

3 Mattia Caldara

90 Ebrima Colley

7 Lennart Czyborra

21 Timothy Castagne

15 Marten de Roon

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

10 Alejandro Darío Gomez

8 Robin Gosens

33 Hans Hateboer

72 Josip Iličić

18 Ruslan Malinovskyi

9 Luis Muriel

55 Caleb Okoli

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

31 Francesco Rossi

57 Marco Sportiello

5 Adrien Tameze

91 Duván Zapata