Se il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è l’allenatore ad aver effettuato meno sostituzioni in assoluto, 22 in 6 partite, seguito da Fonseca (24 in 7) e Gotti (27 in 7), è anche quello ad averci azzeccato sempre, più degli altri: la Juve ha infatti segnato 4 gol decisivi dalla panca, soprattutto grazie a CR7, ma anche a Rabiot e Kulusevski.



GASP- Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini invece, prima contrario ai 5 cambi, poi rimasto della stessa opinione anche se ne ha intuito i benefici, non trionfa nel rapporto tra gol e numero di cambi effettuati ma è tra coloro che ha sempre effettuato tutti e 5 i cambi, per un totale di 35 in 7 gare. Anche per lui 4 gol a segno dalla panca (due volte Lammers, Zapata e Miranchuk) e 2 assist salvifici (Zapata e Muriel).