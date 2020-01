Sono venti i giocatori che il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha scelto per la partita contro la Spal, domani sera al Gewiss Stadium.

Tra loro non ci saranno lo squalificato Hans Hateboer e l’infortunato Timothy Castagne, per cui arriveranno rinforzi dalla Primavera: Jacopo Da Riva, David Heidenreich e Roberto Piccoli.



I CONVOCATI- Questo l’elenco completo, riportato dal canale ufficiale Atalanta.it: Mattia Caldara, Jacopo Da Riva, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Pierluigi Gollini, Alejandro Gomez, Robin Gosens, David Heidenreich, Josip Iličić, Ruslan Malinovskyi, Andrea Masiello, Luis Muriel, José Palomino, Mario Pašalić, Roberto Piccoli, Francesco Rossi, Marco Sportiello, Rafael Toloi e Duván Zapata.