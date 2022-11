Una rosa lunga, fin troppo senza l'Europa da giocare, che costringe il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a lasciare in panchina giocatori di peso ogni gara. Per questo è prevedibile che la società a gennaio faccia le sue scelte e decida di sfoltirla: far partire i giovani a farsi le ossa altrove, oppure puntare su di loro e accasare i veterani? Una delle due strade andrà presa di comune accordo con il tecnico entro il 4 gennaio.



Un altro fronte di intervento, questa volta in entrata, potrebbe invece riguardare il centrocampo: senza l'insostituibile de Roon sulla mediana, l'Atalanta ha preso 3 gol dall'Inter, ma anche Koopmeiners non potrà giocare sempre 90' per i prossimi 4 mesi di campionato. Gli olandesi inoltre saranno impegnati in Qatar, e non si sa in che condizioni torneranno. Ederson sta ancora crescendo, Scalvini viene sempre più spesso impiegato in difesa, per cui questo inverno Congerton e D'Amico potrebbero regalare a Gasperini un nuovo centrocampista d'esperienza.