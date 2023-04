Brutte notizie dall'infermeria nerazzurra: oltre a Hateboer, Vorlicky e Koopmeiners, mister Gasperini perde anche Ruggeri e Pasalic. Il centrocampista olandese Koopmeiners, che oggi è tornato ad allenarsi sul campo seppur in forma individuale, è ancora lontano dall'essere convocato per la gara di lunedì sera al Franchi contro la Fiorentina.



L'unico recupero possibile, ad oggi, appare quello del capitano Rafael Toloi, che ha semplicemente scontato la sua squalifica. Sulle fasce sono quindi pronti ancora una volta Zappacosta e Maehle, Ederson sulla mediana con de Roon e il tridente Lookman-Højlund-Boga per l'attacco.