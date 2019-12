Sei. E' il numero delle sconfitte rimediate dall'Atalanta, quando ad arbitrare è Davide Massa di Imperia. Il fischietto classe '81 è stato designato per la sfida di domenica pomeriggio tra Bologna e Atalanta, valevole per la sedicesima giornata di Serie A.



Quattro vittorie e tre pareggi, inoltre, con il direttore di gara ligure: l'ultimo precedente risale allo scorso 10 febbraio (Atalanta-Spal) con il successo in rimonta dei nerazzurri, grazie ad Ilicic e Zapata: con tutta probabilità, però, Gasperini dovrà fare a meno di loro (il primo in forse, il secondo sicuro indisponibile) per la trasferta emiliana.