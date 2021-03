Come già noto, Real Madrid-Atalanta (martedì alle ore 21) verrà arbitrata dall'olandese Danny Makkelie. Il fischietto classe '83 ha già arbitrato otto volte una squadra italiana nelle competizioni europee (tre volte Roma e Inter, due volte la Juventus) con tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per le formazioni tricolore.



L'ultimo incrocio tra Makkelie - che non ha mai diretto una gara della Dea - e un club italiano risale allo scorso 1 dicembre, quando l'Inter ha vinto in trasferta contro il Borussia M'gladbach (2-3). Proprio con i nerazzurri di Milano, però, c'è un precedente più amaro: la sconfitta in finale di Europa League (Siviglia-Inter 3-2) del 21 agosto 2020.