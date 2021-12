Patrice Beaumelle, ct della Costa d'Avorio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del colpo Boga per l'Atalanta: "Che combo con Gasperini! È l’allenatore giusto per lui. Bergamo è la piazza giusta per uno come lui, anche perché la Dea non ha un giocatore così. Lui è devastante nell’uno contro uno, ti punta e non lo prendi più. È un colpo, e in Coppa d'Africa sarà ancora più motivato".