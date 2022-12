Non è mai stato un vero e proprio secondo all'Atalanta e la sua speranza è di non esserlo nemmeno al Milan. Il vice Maignan è comunque pronto a firmare un contratto triennale da mister Pioli: Marco Sportiello si trasferirà presto a Milano.



L’Atalanta in realtà non ha ancora perso le speranze di poter prolungare l’accordo, ma Sportiello ha già espresso chiaramente la sua volontà. Il 10 maggio compirà 31 anni e un paio di mesi dopo potrà iniziare la sua avventura in rossonero. A Bergamo tornerà invece il valente classe 2000 Marco Carnesecchi, ora in prestito alla Cremonese, per fare il vice Musso.