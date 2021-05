Il patron dell'Atalanta Antonio Percassi, nella lunga intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, ha parlato anche di mercato e degli obiettivi della prossima stagione: “(...) Restare competitivi? Questo non è in discussione. Proveremo a migliorare la squadra. Ho chiesto un paio di inserimenti, come l’estate scorsa con Romero e Pessina".



MIGLIORARE I TITOLARI- "Se si creano condizioni irrinunciabili un sacrificio si può fare. Non incassare e spendere non è equilibrato. Ma se qualcuno parte lo sostituiremo in modo adeguato, a prescindere dagli inserimenti. E poi il mister non vuole 30 giocatori, proveremo a migliorare i “titolarissimi".



DIFENSORE CERCASI- "Io calcisticamente prenderei subito un difensore. Gollini per me è un buon portiere e un bravo ragazzo. Poi dipende dal mercato. Ma questo vale per tutti".



GLI INCEDIBILI- "Siamo da tre anni il miglior attacco di Serie A. E io vorrei ricominciare domani per scoprire il futuro di Miranchuk. Per me restano tutti: Muriel, Zapata, Ruslan. Incedibili".