Sedici giocatori dell'Atalanta convocati dalle rispettive nazionali, ma potevano essere addirittura ventidue: Palomino e Zappacosta stanno piano piano convincendo i c.t. Scaloni e Mancini, mentre quattro infortunati dovranno recuperare la condizione per tornare a vestire la maglia della rappresentativa di patria.



Djimsiti è pronto a tornare titolare contro lo Spezia, così come il capitano Rafael Toloi, che tra pochi giorni potrebbe già tornare a lavorare in gruppo. A Robin Gosens servirà più tempo ma ha finito le terapie e ora può riprendere a lavorare sul campo, tempo qualche settimana e sarà di nuovo titolare sulla fascia sinistra. Hateboer invece è ancora in Olanda, tornerà entro la prossima settimana a Zingonia e sarà valutato dai medici dell'Atalanta: dovrebbe tornare a cavallo tra dicembre e gennaio.



A Zingonia rimarranno ad allenarsi con mister Gasp quindi solo i due portieri Rossi e Sportiello, insieme a Palomino, Zappacosta, Pezzella e agli infortunati. I sedici convocati dalle nazionali sono: Demiral, Maehle, Freuler, de Roon, Koopmeiners, Pasalic, Malinovskyi, Ilicic, Miranchuk, Musso, Zapata, Muriel, Pessina e gli Under Lovato, Scalvini e Piccoli.