Mirco Moioli, team manager dell'Atalanta, si è scusato per quanto detto a Treviglio a un tifoso del Napoli ("Terrone di merda, pedala!") che aveva provocato il tecnico Gasperini.



LE SCUSE - Ecco le scuse riportate da La Gazzetta dello Sport. "Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta"