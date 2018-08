Piccola disavventura per l’ex trequartista della Fiorentina Josip Ilicic, assente nelle ultime partite europee dell’Atalanta. Il giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport, è ricoverato all’ospedale di Bergamo fino a domani per per via di un’infezione al collo e al momento sta assumendo una cura antibiotica intensiva.