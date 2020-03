A causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus, spostarsi nella bergamasca e, più in generale, in Lombardia, è consentito solo in casi di gravi necessità attraverso una specifica autocertificazione. Per questo nessun tifoso dell'Atalanta, anche in caso di vittoria della squadra contro il Valencia con il raggiungimento degli storici quarti di finale, potrà recarsi all'aeroporto di Orio al Serio a salutare e applaudire la squadra.



Nonostante infatti i voli siano sospesi, l'aeroporto resterà aperto sempre e il charter nerazzurro rientrerà regolarmente. Come fa sapere Sacbo però "nessuno può recarsi in aeroporto senza un fondato motivo, si rischia infatti una denuncia penale".