Atalanta-Inter è il posticipo che chiude la 22esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Massa di Imperia. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola, analizzati come sempre.





ATALANTA-INTER h. 20.45

MASSA

LO CICERO – VALERIANI

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR; GIALLATINI



40' L'ATALANTA CHIEDE UN RIGORE - Contatto in area dell'Inter tra Pasalic e Perisic, l'arbitro non intervien: proteste dell'Atalanta



Brutto episodio, la curva Nord dello stadio bergamasco ha infatti intonato dei cori razzisti nei confronti di Edin Dzeko: “Sei uno zingaro”. L’attaccante bosniaco ha zittito a gesti la curva dei tifosi di casa.