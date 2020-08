Atalanta-Inter (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato in Serie A. Chi vince arriva secondo in classifica dietro alla Juventus campione d'Italia, invece in caso di pareggio entrambe le squadre rischiano di essere sorpassate dalla Lazio, in campo a Napoli. Assenti Ilicic e Palomino da una parte, Sensi e Vecino dall'altra. Arbitra Giacomelli, con Nasca al Var.



FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.