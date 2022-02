Domenica sera è la volta di Atalanta-Juventus, altro match su cui sono puntati i riflettori nel weekend. I bianconeri, forti di un Vlahovic inseritosi da subito alla grande, partono coi favori del pronostico e vedono il successo in trasferta a 2,42. I padroni di casa sono invece dati vincenti a 2,85, mentre un pari è offerto a 3,30. Anche in questo caso netta prevalenza del Goal, a 1,64, contro il No Goal offerto a 2,08. L'Over (1,80) è solo di poco più basso dell'Under (1,87). Un'altra marcatura di Vlahovic dopo quella all'esordio vale 2,20 la posta. Chance d'oro per il Milan, che approfittando dello scontro diretto fra Napoli e Inter, potrebbe balzare in testa alla classifica. La vittoria dei rossoneri contro la Sampdoria è in quota a 1,40, mentre il successo esterno dei blucerchiati si gioca a 6,80 e la «X» viaggia a 4,80. La Roma al Mapei cerca il riscatto dopo il pareggio amaro contro il Genoa e la sconfitta in Coppa Italia con l'Inter. I giallorossi sono favoriti, seppur di poco, sul Sassuolo, con il «2» a 2,04. Il successo dei neroverdi vale 3,30, mentre il pari è offerto a 3,65.