Parte oggi la tredicesima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium, l'Atalanta di Gasperini ospita la Juve, con l'obiettivo di sbloccarsi. La vittoria orobica, infatti, manca dal 7-1 sull'Udinese del 27 ottobre. Sarri, invece, è reduce da quattro vittorie consecutive, ma dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, non convocato per la trasferta di domani. Vincendo, gli uomini di Ggasperini balzerebbero momentaneamente al terzo posto, a -6 dall'Inter. Con i tre punti ospiti, invece, i bianconeri andrebbero a +4.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Lo scorso anno, l'Atalanta si sbarazzò di Ronaldo e compagni con un 3-0 in Coppa Italia. Terminò 2-2, invece, la sfida di campionato, mentre a Torino fu 1-1. I bianconeri sono l'unica squadra ancora imbattuta in questa stagione tra i maggiori cinque campionati europei.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Barrow



Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain