La lottasta sorridendo più a Milano che a Roma, ora tocca alle altre due pretendenti che si sfidano alle 12.30.e ci dirà di più delle velleità europee delle squadre di. A poche ore dalla semifinale di Europa League, Vlahovic e compagni non possono sbagliare ma troveranno la banda di Gasp ringalluzzita dagli ottimi ultimi risultati. Max potrebbe far riposare alcuni titolari, come Bremer e lo stesso serbo, proprio per presentarsi al meglio in Andalusia., completanoSi tratta di un buon momento per questi, la squadra che ha ottenuto più punti in Serie A nelle ultime sette giornate (): l’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro la Juventus in campionato, i due club hanno pareggiato gli ultimi due confronti in campionato. La Juve non ha perso in 16 delle ultime 17 trasferte contro l’Atalanta in Serie A, l’unico successo dei bergamaschi nel periodo risale al 18 aprile 2021:Momento opposto per i bianconeri che hannoa inizio giornata.ha vinto solo cinque dei suoi 33 scontri diretti contro la Juventus (10 pareggi, 18 sconfitte) e punta tutto sulla vecchia guardia con un Duvánha segnato otto gol nei suoi ultimi 11 scontri con la Juventus. Luisha disputato 17 partite senza trovare il gol contro la Juventus in campionato: il giocatore dell’Atalanta è l'attaccante che ha sfidato più volte una singola avversaria senza segnare nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A.