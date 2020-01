Simon Kjaer non ha convinto all’Atalanta. Arrivato in estate dal Siviglia per dare quel pizzico di esperienza in più in campo europeo, ha totalizzato appena 5 presenze. Un feeling con Bergamo mai scattato fino ad ora e per questo, il difensore verrà ceduto, probabilmente in questa finestra di mercato. A confermarlo ci ha pensato l’agente Mikkel Beck al sito danese ekstrabladet.dk: “La situazione all’Atalanta non è più sostenibile. Non è nato il feeling giusto con l’allenatore e a questo punto è meglio che le strade si separino. Sto lavorando per trovare la destinazione ideale per Simon e spero di poter dare un annuncio presto. Simon ha mercato, molte squadre si sono interessante a lui, un giocatore con il suo curriculum e la sua esperienza ha molte richieste”.



MERCATO – Le parole dell’agente trovano riscontro nelle realtà dei fatti. Kjaer è sui taccuini di diversi club di Serie A come Spal e Sampdoria, con cui l’Atalanta ha in ballo il discorso legato al riscatto di 12 milioni di Duvan Zapata, mentre all’estero si potrebbe prospettare un ritorno al Fenerbahce.