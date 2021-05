L'amministratore delegato di Atalanta Luca Percassi, intervistato da Bergamo Tv per il programma 'TuttoAtalanta', ha rivelato un'importante novità che riguarda la preparazione estiva della squadra nerazzurra: "Per ora non ci sono le condizioni per svolgere il normale ritiro precampionato in Val Seriana. Quindi lo faremo a Zingonia".



PRECAMPIONATO A CASA- La squadra quindi non salirà in Val Seriana come ogni estate (esclusa la scorsa), ma rimarrà al Centro Bortolotti. Luca Percassi ha spiegato questa rinuncia parlando di generiche condizioni legate all'andamento del Covid ma, come riporta L'Eco di Bergamo, la difficoltà è legata alla presenza dell'hub vaccinale di Clusone, installato proprio nella struttura che durante l'ultimo ritiro aveva ospitato la palestra e gli spogliatoi dell'Atalanta.