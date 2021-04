Adrien Tameze, ex centrocampista dell'Atalanta ora in forza con più continuità al Verona di Juric, svela a La Gazzetta dello Sport il suo rapporto con maestro e allievo: "(Juric e Gasperini) hanno la stessa cultura del lavoro. Ci sono tanti punti in comune dal punto di vista della tattica. Chiedono molto dinamismo e poi di avere forza fisica.Il gioco è simile".



GASP TACITURNO- "Gasperini parla un po' di meno con i calciatori, Juric lo fa di più. Detto questo, sono tutti e due grandi allenatori, non per niente sono arrivati primo e secondo alla votazione per la Panchina d'Oro".