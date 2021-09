Niente più cori, coreografie e striscioni negli stadi d’Italia e d’Europa. Ma forse, è più corretto dire che un grande pezzo di cuore la Nord l’aveva già perso quando il suo leader storico, Claudio Galimberti - meglio conosciuto comea causa della miriade di Daspo e divieti in cui era incappato. Testa e cuore però sono rimasti sempre in viale Giulio Cesare, sotto la Nord, tanto che toccò a lui risolvere la primanon tutti furono d’accordo, nel corso del primo tempo della gara di Champions contro la Dinamo Zagabria a San Siro il 26 novembre 2019, di fareUn climax diche ha raggiunto il suo apice proprio negli anni più belli dell’Atalanta in campo, tre volte di fila in Champions: prima il rifiuto della tessera del tifoso, che ha fatto precipitare la presenza del tifo in trasferta, poi la gestione problematica dei biglietti per gara a Valencia, infine iche però non metteva d’accordo tutti. Il culmine era stato raggiunto con lo striscione apparso fuori da Zingonia a fine luglio (“, frutto di un’azione di pochi, simile a un ammutinamento perchéMa tra tensioni – qualcuno nel frattempo si è spostato in- e dibattiti, per ventitré anni il gruppo leggendario ha trascinato l’EuroDea negli stadi e negli scali d’Europa. Ora si vuole ricominciare, si cerca un nuovo leader,per aver violato la precedente restrizione incontrando i gemellati di Terni prima della gara col Bari. Non tornerà in Curva in Primavera quindi, anche lui ha assistito impotente alla riunione nel celebreChe ne sarà ora di striscioni e coreografie con la prima gara in Champions contro il Villarreal alle porte?Che getterà anche le basi per un nuovo direttivo.