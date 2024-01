Prove di mercato nella formazione che scenderà in campo domani sera alle 18 per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. Mister Gasperini avrà un occhio rivolto al big match di domenica sera all'Olimpico contro la Roma ma non può fare a meno di una fetta di titolari visto che il trofeo tricolore è un obiettivo stagionale del club.



In porta potrebbe quindi tornare Musso, con Scalvini convocato insieme a Djimsiti e Koalasinac, ma il giovane Bonfanti è in pole per sostituire uno dei tre veterani almeno a gara in corso. In mediana Pasalic può fare rifiatare de Roon con Ederson, sulle fasce potrebbe esserci una chance per Holm e Bakker, prima che il mercato decida per loro. In attacco spazio a Miranchuk e Muriel, ma anche De Ketelaere è atteso da risposte importanti.