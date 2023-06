Il 'no' di un anno fa del patron dell'Atalanta Antonio Percassi alla Lazio che voleva il portiere Carnesecchi tra i pali biancocelesti, aveva fatto presupporre un futuro in nerazzurro del nazionale riminese. La scorsa stagione, dopo l'intervento alla spalla che aveva inficiato il mercato, i tempi erano acerbi e Musso era ancora in pole nelle gerarchie di Gasperini.



Ora però le cose sono cambiate: l'argentino è finito alle spalle di Sportiello, che però ha già firmato per il Milan. Sembra quindi l'occasione giusta per far debuttare il portiere classe 2000 con i guantoni dell'Atalanta, ma mister Gasperini non è convinto. La società bergamasca sta infatti cercando un numero uno con esperienza europea e intanto Carnesecchi è finito nel mirino della Juve, come vice Perin, e della Fiorentina.