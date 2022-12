L'attaccante russo Aleksey Miranchuk, che si sta mettendo in luce col Torino, è in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta. Prima di girarlo in prestito al club granata, l'Atalanta ha adottato un piano ben preciso per tutelarsi con un'opzione per un rinnovo fino al 2026 che aumenta il potere contrattuale del giocatore e dell'Atalanta stessa.



Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, infatti, il prestito al Torino senza clausola non sarebbe stato a cuor leggero, tanto che la scorsa estate l'Atalanta stava per far saltare l'intera operazione senza l'inserimento dell'opzione per un rinnovo fino al 2026 in grado di tutelare il club lombardo.