Atalanta-Lazio è uno dei due posticipi che concludono la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Un match dal forte sapore di Europa, con l'undici di Gasperini alla ricerca del secondo successo consecutivo dopo il blitz di Udinese, mentre la Lazio, dopo quattro pari consecutivi, vuole tornare a riassaporare i 3 punti per scavalcare momentaneamente il Milan al quarto posto.



Ecco alcuni dati sulla partita forniti da Opta:



La Lazio ha perso solo una delle ultime otto partite di Serie A contro l’Atalanta: tre pareggi e quattro successi per i biancocelesti. Nelle ultime cinque sfide di campionato tra Atalanta e Lazio giocate a Bergamo, entrambe le squadre sono andate a segno, per un totale di 21 gol: due successi interni, due pareggi e una vittoria esterna.



La Lazio ha mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 17 trasferte di Serie A in Lombardia, parziale in cui i biancocelesti hanno ottenuto solo tre successi (6N, 8P). Dopo essere rimasta a secco di gol per tre partite consecutive, l’Atalanta ha segnato in tutte le ultime sette gare di Serie A, mantenendo una media di 2.9 reti a incontro (20 marcature totali). L’Atalanta ha segnato 29 gol in questo campionato; dopo 15 giornate di Serie A i bergamaschi hanno fatto meglio solo due volte: 32 reti nel 1949/50 e 30 gol nel 1955/56. La Lazio ha pareggiato quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da marzo del 2003 (sei in quell’occasione).



Nell’anno solare 2018, Atalanta (1009) e Lazio (942) sono le due squadre che hanno giocato più palloni nell’area di rigore avversaria in Serie A. Nonostante la Lazio sia la squadra di questo campionato con la percentuale di cross su azione riusciti più alta (28%), solo il Frosinone (una rete) ha segnato meno dei biancocelesti da questa situazione (due gol).



Dopo 12 partite di Serie A senza gol, l’attaccante dell’Atalanta Duván Zapata ha realizzato cinque reti nelle ultime cinque. Dall’inizio del 2017 Ciro Immobile della Lazio ha messo a segno 53 gol in Serie A: nello stesso periodo hanno fatto meglio solo Lionel Messi (70), Harry Kane (60), Robert Lewandowski (56) ed Edinson Cavani (55) nei Top-5 campionati europei.