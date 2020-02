Serie A nel caos. Oltre all'allarme Coronairus, c'è anche un caso Atalanta-Lazio. Il presidente del club bergamasco, Percassi ha chiesto di anticipare a venerdì 6 marzo la partita in programma sabato 7 marzo alle ore 18 in vista del ritorno degli ottavi di finale in Champions League previsto martedì 10 marzo a Valencia. Lotito (per ora) dice no, la palla passa alla Lega Calcio.