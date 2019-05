Lazio-Atalanta 1-3



Gollini 6: rimane senza parole sul tiro di Parolo che va in rete, dopo aver indietreggiato erroneamente poi si rifà in due tempi su Luis Alberto. Tuffo miracoloso su Immobile al 14’ p.t. Perdonato.



Djimsiti 6,5: su Wallace è una calamita, poi si fa male ma rientra subito e si fa in quattro sia in attacco che in difesa, andando in gol con un colpo di testa sicuro e perfetto alla mezzora anche se c’è lo zampino di Wallace, lui c’era.



Palomino 5,5: Caicedo difende lo spazio e lui non riesce a impedirgli l’assist per il gol, colpevole. Poi però anticipa Immobile al 23’ p.t. e gli impedisce un gol fatto. Va su tutti gli attaccanti della Lazio, specie su Immobile. Non convince e il tecnico lo cambia.



(Dal 1’ s.t. Mancini 6: lotta su ogni pallone appena mette piede in campo ma poi prende giallo ed era diffidato).



Masiello 6,5: spazza via la palla ma al 36’ p.t. la tocca per sbaglio di mano, prende giallo e regala la punizione a Luis Alberto. Ruba la palla a Wallace che è una meraviglia. Peccato per la squalifica.



Hateboer 6,5: la sua ala viaggia a cento allora, ma la difesa di Inzaghi è ben schierata. Nella ripresa si vede il solito olandese che serve una palla al bacio a Ilicic in piena area piccola e fare presenza fissa davanti a Strakosha.



de Roon 6: qualche intervento tra difesa e centrocampo, fa il suo mestiere, sempre utile. Freuler 7: spazza via la palla gol del fischio d’inizio e poi si spinge in avanti e al 22’ p.t. il suo pallone al 25’ p.t di nuovo protagonista in difesa quando di testa e spalla butta via la palla gol a Parolo. Sempre a uomo su Parolo, al 13’ s.t. manca la sfera per un soffio in scivolata, ma per fortuna poi c’è Castagne. Lui è in ogni azione da gol.



(Dal 40’ s.t. Pessina: sv).



Castagne 7: lotta con Romulo e gli strappa il pallone dai piedi. Fornisce un cross al bacio per Zapata ma la pantera spreca tutto. Al 13’ s.t. fa la cosa più difficile che poteva fare, un gol da fuori quando tutti gli altri avevano sbagliato a due passi dal portiere, lui sale e mette dentro il siluro. Magnifico.



Gomez 8: conclusione altissima al 7’ del p.t., così come troppo di lato al 10’ p.t. sul primo palo. Bellissimo assist al 29’ p.t. che serve una palla d’oro invana a Ilicic. Ammonito, era diffidato e salterà la sfida contro il Genoa. Altro assist che vale oro al 13’ s.t. quando vede Freuler e intuisce l’arrivo di Castagne. Indispensabile, iul suo corner diventa un altro assist per Djimsiti e chiude la gara.



Ilicic 6,5: duella con Lucas Leiva, poi passa importanti palle a Freuler. A terra, Bastos lo massacra, lui si lamenta poi torna a correre. Si allunga troppo la palla al 27’ p.t., ma la difesa biancoceleste era rimasta a guardare. Erroraccio al 29’ p.t. del numero 72 che col suo piede calcola male la linea della porta. Prova uno schema mica male su punizione. Rispetto agli altri è sempre di un’altra categoria, ma oggi più sottotono. Solita super magia di Ilicic che supera Bastos e solo un altrettanto super Strakosha può dirgli di no.



(Dal 20’ s.t. Pasalic 6,5: subito in avanti, sfiora il gol).



Zapata 7: spara alto alla curva di sinistro al 18’ p.t. Al 22’ p.t. arriva il ventiduesimo gol stagionale, pulito, secco: solo davanti alla porta, non può che imbucarla. Peccato che gli arrivino pochi palloni, farebbe ancora più faville.





All. Gasperini 7: molto complicata andare a Roma dopo un filotto del genere ma lui li tiene lucidi e motivati, l’Atalanta parte come un diesel e prende gol nei primi minuti ma poi come sempre scatta qualcosa e va a pieno regime e non si ferma nemmeno quando è in vantaggio.