Empoli-Atalanta 3-2

Berisha 6: non può nulla sui primi due gol, sembra però fuori posizione in occasione del colpo di testa vincente di Silvestre

Toloi 5,5: è responsabile del gol azzurro di La Gumina in quanto rinvia male un traversone basso di Di Lorenzo.

(Dal 1’ s.t. Mancini 5,5: poco preciso negli anticipi e nei disimpegni).

Djimsiti 6,5: si conferma in buona forma e risulta senza dubbio il migliore della sua retroguardia. Sbaglia pochissimo e nel primo tempo salva su La Gumina che stava spingendo la palla in rete a porta vuota.

Masiello 4,5: al rientro dopo un lungo stop, soffre il gran movimento di La Gumina. Procura il calcio di rigore deviando di mano un colpo di testa di Caputo e devia nella propria porta il cross di Pasqual.

(Dal 43’ s.t. Palomino s.v.)

Hateboer 6,5: da una sua incursione sulla destra nasce la rete di Freuler, suo invece il gol del raddoppio nerazzurro che illude l’Atalanta. Meno presente nella ripresa.

De Roon 6: sempre libero, sempre pronto a ricevere e ad impostare con passaggi precisi.

Freuler 6,5: prova molto positiva, al di là del gol. I suoi costanti inserimenti contribuiscono alla superiorità numerica degli ospiti in area azzurra.

Gosens 5,5: spinge molto sulla fascia offrendo sempre un’opportunità di passaggio a Zapata e a Gomez. Nella ripresa però è Pasqual a metterlo più spesso in difficoltà.

Gomez 6: gioca tra le linee e prova ad inventare qualcosa. Più ispirato nella ripresa, dove cerca il gol con due buone conclusioni da fuori respinte da Provedel.

Ilicic 5: sciupa una gara da migliore in campo, con giocate da autentico fuoriclasse, lasciando i suoi in 10 nel finale espulso per aver mandato platealmente a quel paese l’arbitro. Ingenuità clamorosa per un giocatore della sua esperienza e talento.

Zapata 6: per una buona mezzora non si vede o quasi, poi si accende e nel contropiede nato dal rigore sbagliato dall’Empoli serve ad Hateboer l’assist perfetto per il momentaneo 2-0.

(Dal 1’ s.t. Pasalic 5: si inserisce poco senza palla e sbaglia tante giocate. Si fa anche anticipare da Silvestre in occasione del gol vittoria del’Empoli).

All. Gasperini 5,5: dopo un buon primo tempo, la sua Atalanta svanisce nella ripresa e butta via una gara che sembrava vinta. Anche i cambi si rivelano sbagliati, perché né Mancini né soprattutto Pasalic risultano utili al mantenimento del risultato.