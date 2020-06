pronti, via, il portiere rapper devia Boga e Caputo ed esce in anticipo su Defrel nei primissimi minuti. Eccelso il suo intervento su Berardi al 44’ p.t., che chiude con maestria su un gol fatto. Due minuti dopo ecco che esce in presa bassa con i tempi giusti per un’altra parata decisiva su Caputo. Straordinario, ipnotizza gli attaccanti neroverdi. Esulta come a un gol fatto quando si distende per evitare la rete di Defrel al 56’ s.t. Sontuoso.respinge la prima conclusione del temuto Berardi, poi ferma Boga con misura senza commettere fallo e prova a svettare sui corner. Non male.serra bene i ranghi ma il mister lo rimprovera per i troppi passaggi imprecisi. Rischia qualcosa in area piccola su Defrel, ma l’arbitro lascia correre senza indicare il dischetto (anche dieci minuti dopo sul Var…) el’argentino tira un sospiro di sollievo: era diffidato.da lui arriva il gol che non ti aspetti, il secondo in Serie A, che sblocca la partita della ripartenza col suo tacco destro. Ostacola la corsa in porta di Berardi. Gli entra un moscerino nell’occhio, ma ci vede benissimo su Caputo, che chiude con un grande intervento difensivo. Ammonito.(Dal 41’ s.t.entra, stende Caputo e prende il giallo).corre sull’out destro e si porta fino all’area di rigore per cercare al centro Zapata, le sue sfere arrivano, il colombiano no. Abbassato dal mister, si ritrova a fare il terzino su Boga e ha il suo bel da fare per contenerlo ed evitare i suoi gol nella ripresa. Ci riesce e si sacrifica ma gli passa la palla di Bourabia accanto.qualche problema all’occhio nel primo tempo ma imposta ed evita che il pallone arrivi a Caputo. Duella e marca stretto Boga e garantisce equilibrio alla squadra.la prima conclusione da fuori, distante dalla porta, dimostra che lo svizzero c’è. Quando Defrel gli ruba palla però, commette inutili falli.(Dal 24’ s.t.: fa il suo, prova il gol da fuori di sinsitro).a terra per un fallo di Toljan, recupera in un battibaleno e comincia a servire cross a raffica dalla sinistra. Sugli sviluppi del corner, colpisce la sfera di zucca e regala l’assist a Djimsiti. Avrebbe indirizzato la palla del raddoppio col gomito tra Zapata e Gomez, ma è stato colpito al viso senza colpe. Non ci sta e si ribella: si eleva e usa (ancora) la testa per indirizzare il panterone al gol. Forza fisica smisusrata, fa la sponda su ogni palla e fa tutto quello che vuole su quella fascia. Dalla sua progressione sull’out, l’autorete del tris. Sta benissimo, uno dei più forti.(Dal 24’ s.t.: corre sulla fascia e regala una sfera perfetta a Pasalic centrale, che sbaglia)bello il cross dalla sinistra per il centro dell’area piccola, prova a servire Zapata centralmente. Avevano detto che era il più in forma e si vede, il capitano nerazzurro è migliorato persino negli angoli ed è da un corner che parte l’azione del gol del vantaggio nerazzurro. Ma non è finita, anzi, è appena iniziata e al 19’ p.t. arriva un gol che l’argentino cercava da tempo, annullato discutibilmente. Ci riprova di collo esterno sinistro ma sfiora solo il palo e si dispera. Precisa la pennellata per Gosens che dà il via al gol di Zapata, ma è da standing ovation la parabola che atterra perfettamente al centro dell’area di rigore e sulla testa di Zapata.(Dal 43’ s.t).dopo la distorsione di Ilicic si ritrova all’ultimo momento in campo ma non si risparmia e si butta su tutti i palloni, con Boga è costretto al fallo. Invade l’area piccola ma fatica a colpire di prima intenzione. Un po’ in ritardo su alcune azioni, anche lui cerca l’ultimo passaggio su Zapata. Peccato per l’ammonizione, era diffidato e salterà la Lazio. Il gol non arriva nemmeno su assist di Castagne: gli manca solo quello, crossa al bacio per Muriel.riparte da dove era rimasto a Lecce, scatta in profondità sfuggendo a tutti i neroverdi, prova a servire Gomez al centro dell’attacco, cerca la rete di piede e di testa fin dai primi minuti. Strappa la sfera dai piedi di Marlon ma poi gli si allunga troppo e il gol sfuma. E’ ancora lui a crossare per Gomez per il gol giudicato poi irregolare. Da sinistra o destra, le due ali lo servono continuamente in mezzo e lui si sbizzarrisce, tanto da infilare con facilità sulla zuccata di Gosens e a colpire la traversa al 37’ s.t. Nella ripresa dice 13 con una zuccata d’autore: è sempre al posto giusto al momento giusto.(Dal 24’ s.t.solo Consigli gli dice di no. Ammonito).quando chiamano per la seconda volta il Var ride amaramente, ma il gol questa volta è valido. Ha comunque da sorridere per la sua squadra, perché i 4 mesi di stop sono solo sulla carta. Dopo il tris il team si distende e si distrae e lui si arrabbia finché non arriva il poker. Anzi no, perché dopo il quarto gol il quarto uomo sente un “Ma lasciatelo arrbitrare!” e viene espulso da Chiffi.Sul 4-0…