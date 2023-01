Musso 6: impossibile parare il gol di Dia, a tu per tu, per il resto fatica un po’ ma è sempre attento fino al gol di Nicolussi Cavilgia, dove è troppo leggero.



Toloi 6: alla 251esima gara in nerazzurro, si fa scappare Dia, poi si riprende con il passare del tempo.



(Dal 13’ s.t. Demiral 6: in tribuna ha il fan-club dalla Turchia, fa il suo).



Palomino 6: perde il duello aereo con Piatek che regala un assist a Dia, cresce col passare dei minuti.



Scalvini 7: segna la sua seconda rete in stagione, non impeccabile in difesa.



Zappacosta 6,5: rientra dal 1’ dopo la ricaduta dal lungo infortunio al retto femorale, inventa spunti interessanti dominando la fascia destra.



(Dal 13’ s.t. Zortea 6: bene, segna anche l’ottavo gol che chiude i giochi ma probabilmente andrà altrove per crescere ancora di più).



de Roon 6,5: una garanzia al centro del campo, passano pochi palloni. Tolto perché è diffidato e serve con la Juve.



(Dal 1’ s.t. Ederson 7: anche lui riesce a segnare, bello il destro a giro).



Koopmeiners 7,5: ci tiene a battere il rigore, lo sbaglia, ma si fa perdonare in tap-in. Sempre pronto a tirare in rete le sue bordate di mancino, aumenta la pericolosità in area



Ruggeri 6,5: cresce a vista d’occhio di gara in gara, ha margini di miglioramento



Boga 7,5: prima da titolare, ripaga la fiducia aprendo il festival del gol e offrendo parecchi spunti



Lookman 8: centra l’ottava rete stagionale su rigore, torna a spaventare con i suoi dribbling e non contento firma anche la nona sinfonia stagionale.



(Dal 36’ s.t. Maehle: sv).



Højlund 8: il più concreto, guadagna due rigori e segna il terzo gol di fila.



(Dal 19’ s.t. Zapata 6: riesce a sbagliare troppo pur entrando tardi, fa comunque l’assist a Zortea).





All. Gasperini 8: il 3-4-3 è vincente, ora è a -3 dalla Juve che affronta domenica