: Incolpevole sul gol, attento su Tameze e sugli angoli, mette in palo il retropassaggio di Scalvini: marca Lazovic tranne che sull’azione da rete del serbo, poi è sempre attento: argina Djuric ma non riesce a fare lo stesso in contemporanea anche con Lazovic, ancora giocatore chiave per passaggi. Ma commette un erroraccio, serve Gaich sotto porta con una disattenzione che poteva costare cara.: qualche buco di troppo sulla sinistra, gioca meglio al centro della difesa, limita Ngonge nella ripresa e toglie il gol a Gaich: In difesa perde qualche colpo, più reattivo in profondità: il duello con l’amioc-nemico Tameze è senza colpo ferire: Da qualche gara perde colpi, con Ngonge non cambia marcia, orende giallo: gol da cineteca, dopo Lazio, Torino e Spezia sta diventando un’abitudine. Si fa male.(Dall’11 s.t.: fa il suo, mette minuti nelle gambe): prova sopraffina, perché con Sulemana la vita è dura, perché imbocca sempre Højlund, perché fa girare la testa a Montipò fino a rubargli palla e svoltare il match.(Dal 32’ s.t.: sfiora il gol): bello l’assist per Zappacosta, affina le punizioni e gli angoli.(Dall’11’ s.t.: entra e regala la palla gol a Højlund. Bentornato!).: il suo ritorno si sente, fa tutto lui, spesso troppo solo, gli manca solo il gol e infatti alla fine arriva, grazie all’amico Lookman appena rientrato. Con questa coppia ne vedremo delle belle.(Dal 41’ s.t.: aiuta a contenere).All.: sceglie le due punte ma lascia Højlund solo davanti, nella ripresa indovina i cambi e arrivano i 2 gol in 9’ che danno speranze europee