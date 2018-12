Genoa-Atalanta 3-1

Berisha 6,5: nega il vantaggio a Piatek con un gran colpo di reni poco prima che lo stesso polacca lo impallini, anche grazie ad una deviazione, nell’azione seguente. Nella ripresa tiene più volte a galla i suoi ma nel finale capitola due volte in maniera incolpevole.



Toloi 5: regista arretrato oltre a contenere Kouamè parte spesso palla al piede provando a spaccare in due il campo. Sfortunato nella deviazione che consente il vantaggio al Grifone. Viene espulso nel finale per un fallo da ultimo uomo.



Palomino 4,5: fatica ad arginare Piatek contro il quale non può neppure ricorrere alle maniere forti dopo il cartellino giallo rimediato al 12’ del primo tempo. La sua espulsione di fatto pone fine alle velleità di rimonta degli orobici.



Mancini 6: bene in copertura, sfiora il gol nel primo tempo con una deviazione poco convinta sotto misura. E' l'unico difensore atalantino a non farsi espellere.



Hateboer 5: si fa letteralmente uccellare da Lazovic in occasione del raddoppio rossoblù. Nel complesso raramente riesce ad arginare il serbo suo dirimpettaio.



de Roon SV: la sua gara dura appena tre minuti, il tempo di rimediare un pestone da Romero che lo costringe all’uscita.

(dal 5’ pt Pessina 5: gettato a freddo nella mischia per sostituire l'infortunato de Roon non è sempre al centro del gioco dove invece dovrebbe essere. Spaesato).



Freuler 6: si procura il rigore del pareggio con un'incursione che sorprende la difesa ligure.



Gosens 5: parte bene pur non riuscendo mai a spingere fino in fondo lungo la corsia di competenza. Cala come il resto dei compagni a lungo andare.



Gomez 6: la migliore occasione del più basso in campo gli capita sulla testa ma il palo gli dice di no. Spento nel primo tempo, si riaccende dopo il riposo innescando l’azione che porta al secondo rigore. La benzina però finisce presto e il Gasp gli risparmia l’ultima mezzora.

(dal 18’ st Rigoni 5: vecchio obiettivo di mercato del Genoa difficilmente avrà lasciato qualche rimpianto tra coloro che avrebbe potuto essere i suoi tifosi).

Ilicic 5: appare fin da subito in una di quelle giornate nelle quali sa fare la differenza. Ma il rigore calciato malamente e respinto da Radu lo dissinesca più di quanto non facciano i difensori rossoblù.



Zapata 6,5: lavora di fisico per far salire la squadra. Si divora il pareggio ad inizio ripresa, salvo farsi perdonare poco dopo realizzando un rigore pur tirato non benissimo.

(dal 30' st Barrow SV: troppo poco tempo a disposizione per rendersi pericoloso).



All. G. P. Gasperini 6: ex mai abbastanza rimpianto, questa volta non riesce a far male al suo vecchio Grifone. Dopo un primo tempo passato con il pallino del gioco costantemente in mano ai suoi ragazzi, il rigore fallito e il palo di Gomez sembrano demoralizzare la squadra che sparisce dal campo. Neanche il pareggio in avvio di ripresa riesce a far ritrovare la verve iniziale ai nerazzurri.