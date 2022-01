- Torna a Udine da avversario. L'argentino viene poco impegnato e sui gol può fare poco o nulla. Rispetto alle ultime uscite però appare più sicuro. Un paio di parate gli ridanno fiducia.- Deulofeu lo impegna molto poco e lui allora decide di proporsi spesso in avanti. Sempre nel vivo del gioco.- Insuperabile nell'uno contro uno, non viene mai messo in difficoltà dagli attaccanti bianconeri.- Dopo la deviazione sfortunata dell'1 a 3 bianconero sbanda un po'. Anche nello scontro con Beto rischia qualcosa di troppo. Nella retroguardia bergamasca è quello che funziona meno.- Primo tempo scolastico, con pochi spunti. Nella ripresa va meglio, quando trova tanto campo davanti a sé per spingere. Nel finale arriva il primo gol in maglia nerazzurra.- Si vede poco, un tempo di ordinaria amministrazione. Dal 46’- In pieno recupero trova il primo gol in serie A di questa stagione.- Uno dei migliori questo pomeriggio. Spinta costante, ha una marcia in più rispetto agli avversari. Non molla un attimo, sempre presente sia in attacco che in difesa.- Altro ex della partita. Inizio su ottimi ritmi, non concede mai spazio a Molina. Firma anche l'assist per Pasalic. Dal 73’- Quando si inserisce fa sempre male alla retroguardia dell'Udinese. Sempre con i giusti tempi, mai una giocata fine a se stessa. Con la complicità di Padelli firma il vantaggio. Sono otto gol in campionato, bottino davvero importante.- Trova anche oggi il gol, una spina ne fianco per l'Udinese. Gioca senza dare riferimenti, quando preme sull'acceleratore è inarrestabile.- Quando vede bianconero si scatena. E' lui il vero mattatore, quel giocatore in grado di spaccare la partita. Accelerazioni, dribbling e gol. Ridicolizza da solo la difesa dell'Udinese. L'Atalanta non può fare a meno di un giocatore dalle sue qualità. Dal 78’- L'Udinese è in palese difficoltà, lui ne approfitta. La sua Atalanta è in versione scudetto e il risultato finale lo dimostra.