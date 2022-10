- Per oltre un tempo non sporca i guanti. Poi la punizione di Deulofeu inverte la tendenza. Sulla pennellata dello spagnolo può fare poco.- In fase difensiva è impeccabile. Fa una partita a completo servizio della squadra viste anche le tante assenze.- Nel primo tempo le prende tutte, annullando quasi completamente Beto. Spende necessariamente un giallo per fermare la ripartenza di Deulofeu. È lui che però si perde Perez su gol del pareggio dell'Udinese.- Prestazione solida per tutto l'arco dei 90 minuti. Nessuna sbavatura.- Di fronte un cliente scomodo come Udogie. Non si fa mai prendere in contro tempo, riesce ad arginare la spinta dell'esterno bianconero non rinunciando anche a ribaltare l'azione.- Il gioco della Dea parte sempre dai suoi piedi. In impostazione è illuminante, come illuminante è il lancio per Muriel nell'azione del gol del vantaggio.- Gasperini lo schiera sulla corsia sinistra per necessità. Lui fa la sua più che onesta partita.- Rispetto ai compagni qualche sbavatura di troppo. Anche in fase di ripiegamento qualcosa concede. Dal 79'- Cerca spazio tra le linee ma Walace fa da schermo. Non riesce ad incidere come potrebbe. Dal 79'- Con la sua velocità mette in grande difficoltà la retroguardia dell'Udinese. Suo il gol, il terzo in stagione, che sblocca la gara.Dal 66'- Nell'ultima mezz'ora il calo della Dea è vistoso.- L'uomo in più di questa Atalanta. Ancora una volta fa male alla sua ex squadra. Assist al bacio per Lookman, si procura e poi trasforma il rigore del raddoppio. Uscito il colombiano i bergamaschi arretrano di 20 metri. Dal 66'- L'Atalanta nel finale soffre tremendamente, lui non riesce a tenere il pallone e far salire i compagni.- Non riesce a festeggiare con una vittoria le 300 panchine con la Dea. Atalanta bellissima per oltre un tempo, poi in verticale. Ci mette del suo con cambi troppo azzardati.