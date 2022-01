Atalanta-Inter 0-0



Musso 8: chiama palla ai compagni, anticipa in uscita con i piedi (stavolta solo in senso letterale) Sanchez. La manona destra sul missile del 7 al 27’ p.t. regala il clean-sheet alla Dea. Bene anche in presa alta. Al 15’ s.t. salva in angolo su Dzeko. Salva la porta su Vidal, stasera il migliore in campo, il punto è suo.



Djimsiti 6: sale in profondità a dare pressione a Brozovic. Salva di testa in angolo la sfera in rete di Calhanoglu. Ma quando si fa sfuggire Perisic sono guai.



Demiral 6,5: Dzeko svetta, ma al 25’ p.t. recupera in velocità Sanchez ed entra sul 7 alla perfezione, per un intervento che vale un gol. Col passare dei minuti prende le misure anche sul 9 ospite, finisce contro i cartelloni ma si rialza. Sbaglia due volte sulla porta, peccato. Chiude Lautaro nel finale.



Palomino 7: copre magistralmente su Sanchez e su Dzeko sdoppiandosi, aiuta Musso anticipando D’Ambrosio quando il 33 prende il largo, sfiora pure il gol di girata.



Pezzella 7: l’unico esterno puro titolare stasera retrocede a terzino come nel suo passato, e lo fa benissimo, anticipando Sanchez in diverse occasioni e lanciando le ripartenze dei colleghi. Finisce perfino in rete per impedire il gol. Chiude su Barella, fenomenale su Vidal.



de Roon 6: saltato da Dzeko, il vicecapitano si entusiasma con Barella ma Brozovic è un cliente troppo scomodo. Nella ripresa migliora, è un frangiflutti sulla mediana.



Freuler 7: il capitano scivola sul più bello, ma è un francobollo su Barella (e sui suoi tacchetti) e partecipa a tutte le azioni in profondità, un vero regista d’area piccola. Indirizza una palla gol per Pessina e una per Pasalic, ci prova anche lui ma se la allunga troppo.



Pessina 6,5: recupera palla a Bastoni, ma poi sbaglia diverse imbucate, non trovando il feeling con Muriel, soffre la fisicità del muro milanese, ma di zucca impegna Handanovic. Più difficile sbagliare che fare gol al 4’ s.t., mette alla prova Handanovic in uscita che fa il miracolo. Arriva prima di Perisic sulla sfera.



(Dal 33’ s.t. Miranchuk 6: lancia un contropiede d’oro per Muriel, mostrando le sue doti tecniche).



Koopmeiners 6,5: Gasp sfrutta i suoi inserimenti da attaccante aggiunto, energico perfino in contropiede. Strappa la sfera dai piedi di Sanchez e fa partire l’azione offensiva spedendo direttamente a Muriel e Freuler. Si infila da solo in area, i suoi guizzi spaventano la retroguardia ospite.



Pasalic 7: uno dei più opachi tra i suoi nel primo tempo, cerca un rigore al 40’ p.t., poi cresce a dismisura, crea una palla d’oro per Pessina, e di zucca non trova la rete per pochi cm facendo sussultare la Curva. Il più vicino a rendere ‘possible’ la mission della Dea, fa fare gli straordinari ad Handanovic.



(Dal 45’ s.t. Zappacosta: sv, ma bentornato).



Muriel 6: sembra soffrire un problema fisico per tutto il primo tempo, poi si riprende. Darmian e Skriniar lo rinchiudono a sandwich annullandolo. Troppo generoso in area, lo fermano anche Bastoni e Barella. Non risolutivo come ci si aspetterebbe, sbaglia i passaggi in fase di ripartenza. Supera Bastoni in velocità ma si fa battere da Handanovic a due passi dal gol.



(Dal 41’ s.t. Piccoli sv: vuole ripetere l’impresa, annnullata dal Var, dell’andata, ma questa volta la magia non arriva).



All. Gasperini 7,5: esperimento super riuscito questo 4-2-3-1 con gli unici rimasti, considerando che con le assenze e la panca primaverile la capolista avrebbe dovuto stravincere, e non lo fa. Il Gasp non la fa giocare, meno aggressiva ma compatta la sua Deaa tiene bene e toglie 2 punti alla prima della classe. Nella ripresa costruisce diverse palle gol piazzandosi in area piccola, poteva pure strappare bottino pieno, manca un po' di lucidità.