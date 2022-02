in vacanza fino al 19’ p. t., quando esce dai pali per arrivare alla sfera prima di Lykogiannis, buon tempismo su Pereiro. Poi va in black-out perr 2’: prende gol da Pereiro che poi travolge lasciando la squadra in 10 e sullo specchio il terzo portiere.scatta dalla difesa all’attacco macinando km su km, duella con Lygogiannis senza risparmiarsi.dove serve lui c’è, su Dalbert, su Pereiro, e pure sull’ex Grassi. Si vede sfilare davanti la palla dell’assist per il gol del Cagliari, ma poi infila l’agognata sfera del pari grazie alla zuccata vincente su respinta di Cragno.copre su Dalbert, ma poi perde malamente il pallone costringendo Musso all’intervento killer che gli vale il rosso.entra poco nelle dinamiche del gioco, ma quando lo fa non c’è niente da fare per Bellanova.(Dal 1’ s.t.non copre Pereiro sull’azione del gol rossoblù, male).tenta il tiro in porta da fuori ma o pecca di precisione, o sbatte sulla barriera sarda.non riesce a eludere Deiola, perde un sacco di sfere sulla mediana.che traversa al 12’ p.t., a due passi da Cragno, con un fuorigioco più che dubbio. Strappa la palla delle pedine rossoblù per ripartire in profondità, ma a 1 cm dallo specchio continua a sbagliare.(Dal 13’ s.t.appena entra dà quella ventata d’aria fresca che anche il Gasp si aspettava dal suo arrivo, l’attacco si sblocca e arriva subito l’occasione da gol. Fa impazzire Deiola).il più reattivo alla ricerca di un varco, ma anche troppo generoso, invece che tirare passa e spreca, perdendo palloni e chance preziose.(Dal 9’ s.t.è la chance per il terzo portiere dell’Atalanta, che però prende subito gol. Vale un applauso l’intervento su Kourfalidis in chiusura).mette pressione a Obert, a cui cerca di strappare più palloni possibili per reindirizzarli a Pessina e lanciarli in profondità dalla mediana. Poco incisivo nei corner, ma al 29’ p.t. è sua la prima occasione da gol: mira sotto la traversa con un siluro, solo Cragno gli impedisce di esultare. Trova punizioni preziosetira matto Goldaniga con i suoi dribbling, ma anche l’ex Lovato, peccato che il tutto duri solo una manciata di primi minuti nel primo tempo.(Dal 13’ s.t.entra ed esce dopo soli 14’ per il solito problema all’adduttore, ma riesce a calciare col destro e costringendo Cragno alla respinta che diventa l’assist per Palomino. Servirebbe come l'oro...).(Dal 26’ s.t.mostra già qualche guizzo, benvenuto!).nessuna emergenza ma un 4-2-3-1 che non convince del tutto, la sua Dea perde di brillantezza, poche le occasioni da gol.