Atalanta-Brescia 6-2



Sportiello 6,5: al 3’ è subito impegnato su Torregrossa e riesce a ipnotizzarlo sotto porta, attento anche nel traversone che scaturisce. Il compagno Caldara non lo aiuta e al terzo errore difensivo non può nulla nell’1-1 del solito Torregrossa. Poi anticipa le Rondinelle chiamando palla. Nella ripresa riceve con prontezza sui guantoni le sfere di Torregrossa.



(Dal 35’ s.t. Rossi 6: Gasperini lo premia, non riesce a mantenere il risultato ma lancia lunghi rinvii per far ripartire la squadra velocemente).



Sutalo 6,5: mister Gasperini gli regala di nuovo la maglia da titolare, lui si fa vedere più lucido di Caldara ma all’inizio commette qualche sbavatura di troppo, riesce poi a mettere il pallone in fallo laterale quando serve, cresce anche lui con il passare dei minuti.



Caldara 5,5: non è lucido, commette subito un paio di leggerezze su Torregrossa che in pochi passi e senza muro si porta davanti a Sportiello. La gara però gli va di male in peggio, all’8’ p.t. preso in controtempo regala col petto la palla a Torregrossa per il gol del pareggio. Strigliato da mister Gasperini, prende finalmente le misure su Donnarumma e sul suo fronte sventa poi alcune minacce.



Djimsiti 6,5: monitora Torregrossa e all’occorrenza si butta su di lui per salvare sfere pericolose, poche, in fallo laterale togliendole dalle grinfie di Torregrossa



(Dal 28’ s.t. Czyborrra 6: si libera con astuzia di Spalek, serve bene Gosens).



Castagne 7,5: triangola con Tameze e Malinovskyi per lanciare continue verticalizzazioni in profondità, ci prova di zucca sotto porta. Parte sulla fascia come un razzo e serve Malinovskyi per il tris. Chancellor non lo vede mai.



(Dal 28’ s.t. Bellanova 6: rischia anche lui di segnare, buon quarto d’ora).



De Roon 7,5: all’altezza dei 40 metri fa girar palla in profondità, poi si inserisce abilmente sulla triangolazione vincente per il gol. In forma straordinaria, non sbaglia una sfera.



Tameze 8: fa girar palla seguendo le indicazioni di Gasperini, lancia tutte le ripartenze avversarie. Apre gli spazi per servire Malinovskyi in occasione dell’assist a Pasalic. Tutte le azioni offensive della Dea passano da lui, impressionante, si avvicina sempre di più al riscatto. Parte ancora da lui l’azione del quinto gol dell’Atalanta e recuoera la sfera per dar vita al sesto, è inarrestabile.



Gosens 7,5: Mangraviti cerca di frenarlo, Spalek lo atterra e lui non trova margini di manovra. Fino al 25’ p.t., quando libera una prateria davanti a sé e lancia l’assist al bacio per de Roon. Si intende alla perfezione con Malinovskyi nelle triangolazioni, crossa la sfera a mezza altezza per il poker di Zapata centrando il settimo assist. Non si ferma, prende anche l’esterno della rete per mostrare che è tornato in perfetta forma dall’infortunio. Spettacolo puro vederlo giocare, al 13’ s.t. regala ai pochi presenti una sfera che quasi si insacca sul destro a giro.



Malinovskyi 8,5: perde troppo tempo prima di calciare il pallone e spreca da fuori senza ottenere i calci di punizione che chiede. La tecnica c’è, all’inizio manca solo la convinzione. Lucido nello scorgere l’accorrente Pasalic Al 28’ p.t. aggira completamente Viviani come una trottola e fa partire un bolide a mezza altezza di collo sinistro che si insacca in rete sotto gli applausi del capitano in panca. E’ sempre lui a guardarsi intorno e vedere Gosens per il poker di Zapata. Il feeling con il tedesco è al top, ma quello col croato non è da meno, sancito dall’assist-cinquina.



(Dal 28’ s.t. Piccoli 6: si inserisce bene nelle dinamiche del gioco e fa il suo con dovizia).



Pasalic 9: passano solo 2’ ed è lui a cavalcare la prateria nerazzurra portando in vantaggio la squadra controllando e tirando rasoterra sul primo palo. Ci riprova ancora centinaia di volte, ma è più impreciso finché Malinovskyi gli serve la sfera perfetta per il suo inserimento da cinquina; passano 3’ ed è ancora lui a realizzare in rasoterra. Il Jolly in più della Dea, sempre all’attacco e instancabile anche sopra di cinque gol.



Zapata 7,5: puntuale sui cross al centro che piovono da tutte le parti, perde l’attimo. Parte da lui la triangolazione vincente per Gosens e de Roon. Al 31’ s.t. si butta in avanti e colpisce di testa spiazzando Andrenacci. Per mister Gasperini va bene così, il colombiano deve riposare in vista del caldo match col Verona.



(Dal 1’ s.t. Colley 7: mister Gasperini vuole monitorarlo in vista della prossima stagione, Semprini non ci riesce e lo ferma solo col fallo, lui guadagna una punizione da buona posizione e si lancia subito in area piccola per duettare con Malinovskyi. Puntuale, arriva anche l’assist per il sesto gol di Pasalic su bel tocco di tacco. Si fa scappare solo Spalek. Si lancia anche da solo in area di rigore con un’azione personale da numero 1. Buon prospetto per il futuro).





All. Gasperini 9: (6) 93 gol in Serie A e 110 reti in stagione, la sua Atalanta dopo la solita disattenzione difensiva viaggia che è una meraviglia e nessuno la ferma più. Conquista il derby, 70 punti, il secondo posto a -6 dalla capolista. E ha pure Gomez in panca e Ilicic e Muriel in tribuna.