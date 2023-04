Atalanta-Roma 3-1



Sportiello 6,5: tempi di reazione perfetti, quando non vuole incartarsi la manda a lato ma va bene così, si era allenato anche all’andata.



Toloi 8: il capitano è ovunque, tanto in attacco quanto in difesa, tiene le redini del centro destra e segna il raddoppio.



Djimsiti 6,5: davanti a lui Abraham, il pericolo numero uno che riesce sempre a doppiare dopo averlo perso. Si fa male.



(Dal 28’ s.t. Palomino 6,5: entra e da due passi impegna Rui Patricio che di fatto serve Toloi per il gol, impreciso sul gol della bandiera, ammonito)



Scalvini 7: pronto su Solbakken, parte da lui l’azione dell’1-0.



Maehle 6,5: con Ibenaz e Zalewski lavora il doppio, cerca la profondità per crossare a Zapata.



(Dal 37’ s.t. Demiral 5,5: poteva fare di più nell’azione da gol dei giallorossi).



de Roon 7: vince i duelli con Bove, impeccabile .



Ederson 6,5: fa venire il mal di testa ad Ibanez .



Zappacosta 6,5: si perde qualche palla ma sulle ripartenze è più veloce dei giallorossi



Koopmeiners 7,5: si contra con Mancini tarpandogli le ali dalla sua area, fa da collante tra centrocampo e trequarti. Nel momento più importante la mette in cassaforte, decisivo.



Pasalic 8: la sorpresa di serata, scende in campo dal 1’ e sblocca la partita nel momento di maggiore sofferenza.



(Dal 37’ s.t. Højlund sv).



Zapata 6,5: torna all’assist che mancava dal 15 gennaio, prezioso anche in difesa di testa e di tacco



All. Gasperini 7: sorprende tutti lanciando il doppio trequartista alle spalle di Zapata, tenendosi la carta Højlund per la ripresa, e si rivela la scelta vincente.