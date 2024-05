Atalanta, le pagelle di CM: Scamacca punisce, buon impatto di Koopmeiners

Carnesecchi 6: incolpevole sul gol di Tchaouna. Si fa trovare pronto ad inizio ripresa.De Roon 6: adattato in difesa, non sfigura.Hien 6,5: Ikwuemesi non è un cliente impegnativoScalvini 5,5: soffre un po’ la fisicità di Ikwuemesi. Meno sicuro del solito.(1’ st Ruggeri 6: ingresso positivo)Zappacosta 6: non gioca sul suo piede preferito, prova positiva.Ederson 5,5: partita da ex. Non dà l’apporto sperato in mezzo.(1’ st Koopmeiners 7,5: il suo ingresso cambia volto ai nerazzurri. Trova l’1-2)Pasalic 6: fa l’assist per Scamacca.Hateboer 6,5: suo il cross per il pari di Scamacca.Miranchuk 5: dovrebbe inventare sull’esterno ma non lo fa.(1’ st De Ketelaere 6: mette in difficoltà Pellegrino)Scamacca 7: gli vengono murate un paio di conclusioni nel primo tempo. Trova il pari con un bell’inserimento.(34’ st Djimsiti 6: prova senza sbavature)Lookman 5,5: si divora un gol al 23’. Bello slalom con conclusione a lato ad inizio ripresa.(38’ st Tourè sv)All. Gasperini 6,5: bruttissimo primo tempo dei suoi. Cambia volto alla squadra con le sostituzioni e i nerazzurri cambiano marcia.