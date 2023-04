sempre sicuro nel corso dei 90’. Intervento miracoloso quello in presa bassa sulla zuccata di Bonaventura in pieno recupero. Decisivoprimo tempo di grande personalità, goffo nell’intervento che provoca il rigore viola. Errore che risulta pesante nell'economia del matchil più sicuro dei centrali atalantini, fa a sportellate con Cabral. Si esalta nel finale quando la viola spinge di più.gioca da regista aggiunto, anche se perde qualche pallone di troppo. Contiene più che bene Ikoné.chiude la serranda quando la viola salequel diavolo di Dodò sarebbe un problema per tutti, se la cava mettendoci una pezza quando può. Ma si fa saltare troppe volte, e davanti si vede poco e niente: sempre preziosissimo in copertura, lotta in mezzo al campo e ripulisce la manovra.la Fiorentina lo costringe basso per quasi tutta la prima frazione, è bravissimo a propiziare il vantaggio col pressing: non lo si vede praticamente mai nel primo tempo. Poi si inventa un golazo portando a spasso tutta la difesa viola. In progressione palla al piede è impressionante, è da quella parte che l’Atalanta fa più male.gioca più da mediano che da trequartista, merito anche della Fiorentina che domina nel possesso. Non è al meglio e si vede.il primo tiro orobico è suo e arriva oltre la mezz’ora. Ci mette fisicità tentando di far salire la squadra, Quarta però lo anticipa un gran numero di volte.: sbaglia l'assist che può valere il match point a tempo scadutofa subito capire a Milenkovic che non sarà una partita facile sverniciandolo in velocità. Va un po’ a spegnersi col passare dei minuti, anche se spaventa il Franchi con un paio di giocate di pura potenza.: ci mette qualità, ma entra nel momento più difficilela Fiorentina in questo periodo è un avversario terribile per chiunque. Opta per un'Atalanta più bassa e che si chiude a riccio quando i padroni di casa vengono su. I suoi lasciano il pallino del gioco agli avversari ma soffrono il giusto. Sfiora il colpaccio a una manciata di secondi dal termine. Ma forse meritava avere un pizzico di coraggio in più nella seconda frazione