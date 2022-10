si scalda i guanti solo con lanci innocui da fuori, con la voce dà sicurezza ai suoi, imparabile il tiro di Kyriakopoulos, fa il suo con Alvarezspende un giallo dopo soli 16’ per fermare Frattesi, meglio nelle ripartenze in profondità, migliora nella ripresa.qualcuno ha visto Pinamonti? Solo lui, che lo annulla.sacrifica i tacchetti quando serve, esce malconcio dai duelli con Thorsvedt ma vincente, sempre meglioè il migliore del primo tempo, tiene nelle redini la fascia destra senza far rimpiangere Hateboer, serve l’assist del gol a Pasalic con intelligenza, aspettando senza la frenesia di tirare. Bene. È la sua serata: al 1’ della ripresa vola sulla destra e serve Lookman per il gol.il capitano di serata si spende tutta sera, ovunque, in ogni reparto, aiuta in difesa e serve Muriel in attacco.parte da Sportiello a innescare le azioni offensive, lascia indietro Rogerio e crea superiorità in area piccolagli manca solo il gol in una serata da incorniciare, lascia indietro Toljan in più occasioni.sufficienza tirata, egoista davanti alla porta).all’inizio deve prendere le misure dello specchio, poi insacca con decisione sul tiro di Soppy facendosi trovare al posto giusto al momento giusto.aumenta la superiorità numerica in area piccola).le occasioni più nitide sono le sue, spreca da fuori ma in area Frattesi è costretto ad atterrarlo rischiando non poco. Al 1’ della ripresa centra con rabbia l’incrocio dei pali di sinistra portando la squadra in vantaggio. Cinico e concreto.innesca ripartenze dimostrando di conoscere bene la vecchia squadra).sorpassa con facilità Erlic e Toljan ma non ha il guizzo per firmre le 100 reti in A.sfiora per due volte il tris, bene).ripropone la bella squadra vista con l’Udinese, ad eccezione di Soppy, e non sbaglia, la sua Dea ritrova il bel gioco e l’aggressività.