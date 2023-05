Sportiello 6,5: attento sull’angolo di Milik, anticipa Iling e Di Maria, nega il raddoppio a Vlahovic, ma solo la prima volta.



Toloi 6,5: fin dalle prime battute deve metterci il tacchetto sui tiri di Milik, e lo fa bene



Djimsiti 6,5: per non rischiare preferisce regalare rimesse laterali, scelta saggia. Sventa il cross di Alex Sandro impedendo un assist



Scalvini 7: come sempre si insinua nell’area opposta, i suoi colpi di testa fanno tremare Szczesny; al 25’ prende anche il palo da angolo. Il migliore



Zappacosta 5,5: perde l’attimo per tirare in porta, concede un paio di corner agli avversari, non al meglio, fa un pasticcio su Koopmeiners sul primo gol.



de Roon 6: pesta inavvertitamente il piede a Fagioli, blocca diverse ripartenze.



Ederson 6,5: prova il tiro da fuori ma è impreciso, c’è sempre il suo zampino nelle azioni offensive nerazzurre



(Dal 4’ s.t. Boga 6,5: col suo ingresso l’attacco acquista subito verve, ma deve dribblare meglio Locatelli, sfortunatissimo nello scontro con Rabiot.

(Dal 20’ s.t. Soppy 6,5: entra e spinge sulla destra, fascia non sua, spende falli puliti per fermare la Juve, benissimo, dovrebbe tornare a giocare).



Maehle 5,5: non riesce a trovare i compagni in passaggi e rimesse, super il recupero su Cuadrado, luci e ombre anche nella ripresa quando attende troppo prima di tirare in porta e perde l’occasione. Non riesce a evitare il gol di Iling. Si sposta in mezzo e sfiora un altro gol, intercambiabile. Prende il giallo della squalifica.



Koopmeiners 7: riceve sui social il ‘buona fortuna’ da Højlund, ma Cuadrado e Danilo intercettano ogni suo passaggio in profondità, al 6’ ci prova dalla distanza col mancino e sfiora la traversa. Anticipa Di Maria facendo ripartire l’azione, perfetti i suoi corner, assist d’oro a Pasalic, era meglio se tirava lui. Pasticcia con Zappacosta quando Iling parte a tutta, Szczesny gli nega il gol da punizione.



Pasalic 5: innesca le azioni d’attacco, ma quando deve calciare in rete non mette gli occhiali, né da vista né da sole, che spreco.



(Dal 15’ s.t. Muriel 5,5: non va mai in gol con la Juve, guadagna corner ma non è mai decisivo).



Zapata 5,5: il colombiano non mantiene le premesse, i 6 gol già segnati alla Juve, Rugani gli sta troppo addosso, poi ci si mette anche Cuadrado, lotta ma non ci crede abbastanza davanti a Danilo.





All. Gasperini 6: opta ancora per il doppio trequartista, la sua Atalanta palleggia e fraseggia ma non concretizza. Dopo il gol lancia Muriel e Boga ma perde subito il suo numero 10, deve cambiare due volte modulo ma la palla non entra mai.