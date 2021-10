Atalanta-Lazio 2-2



Musso 6,5: nullafacente fino al 18’, quando non riesce a trattenere il missile di Immobile e serve Pedro per il gol. Nella ripresa si oppone con coraggio a tutti i tentativi di Immobile salvando la rete dal tris, anche con le ginocchia.



de Roon 6,5: anticipa Ramos con scaltrezza, si ripete su Felipe Anderson, ma poi ha un black-out in appoggio e regala la ripartenza a Pedro per il bis. Non si dà pace e al 94’ scaraventa in rete il gol pesantissimo del pari.



Demiral 6: chiude con esperienza ogni varco su Immobile e si affaccia anche in area piccola per indirizzare i corner, ma poi ha un black out sul Ciro azzurro e la Dea la paga cara. Si fa perdonare a fil di sirena, quando inzucca l’assist per il pari di de Roon.



Lovato 6,5: tiene a bada Pedro fino al gol del biancoceleste, ma Immobile in quella circostanza faceva più paura. Regala a Zapata l’assist per il gol, un lungo lancio sulla fascia che denota personalità e talento.



(Dal 22’ s.t. Scalvini 5,5: non riesce a ostacolare la sfera che viaggia verso la rete per il secondo gol della Lazio, si perde Moro).



Zappacosta 6: questa volta i cross dalla destra sono molti meno del solito, più sottotono rispetto al Ferraris, ma nella ripresa si scalda un po' e prova il gol dalla distanza.



(Dal 38’ s.t. Piccoli 6: è la carta del tutto e per tutto per un gol che non arriva da lui, ma porta superiorità numerica in attacco).



Freuler 6,5: innervosito dai modi duri di Luis Alberto, morde il freno a Pedro sulla mediana e fa ripartire l'azione.



Koopmeiners 6: cerca di lasciare il centrocampo per fiondarsi in area e aiutare Ilicic nel suo lavoro sotto porta, trova angoli preziosi che batte abbastanza bene.



Maehle 6: l’azione passa spesso dalla sinistra, serve Zapata e prova lui stesso a farsi vedere dalle parti di Reina ma poi finisce sempre con un nulla di fatto.



Pasalic 5,5: non cucina la solita prestazione, si vede poco rispetto ai compagni solo ogni tanto ricorda a Milinkovic che c’è.



(Dal 14’ s.t. Malinovskyi 7: insacca, ma è solo rete esterna, poi fa partire un bolide che arriva alla zucca di Demiral e ai piedi di de Roon per il pareggio. Quando entra si sente la differenza).



Ilicic 6,5: pennella fin da subito le prime giocate che mettono in allarme la difesa biancoceleste, salta Acerbi con astuzia, spesso a terra.



(Dal 22’ s.t. Muriel 5: non coglie l’attimo quando ne ha l’occasione, sbaglia davanti alla porta e non aggancia la sfera. Non è ancora in condizione).



Zapata 7,5: sembra non ingranare la marcia ma poi, quando meno se lo aspetta Marusic, fa valere il suo fisico, dribbla il 77 ospite e scaglia in rete la sfera dell'1-1.





All. Gasperini 6,5: dalla panca si schioda solo per urlare al suo vice tutta la sua frustrazione per il gol subìto, a cui la Dea rimedia quasi subito. La sua squadra attacca ininterrottamente ma è poco cinica, lui indovina i cambi e trova il pari.