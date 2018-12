Udinese-Atalanta 1-3



Berisha 6: non corre pericoli al di fuori del gol subito



Toloi 7: il migliore del suo reparto, sua la spizzata che serve l'assist dello 0-1 a Zapata



Palomino 6,5: soffre poco le incursioni degli avversari



Masiello 6: non una delle migliori partite, ma anche grazie ai suoi compagni riesce a contenere Lasagna



Hateboer 7: ha vita facile su quella fascia, bello il passaggio a smarcare Zapata in occasione del gol che chiude il match



De Roon 6,5: fa girare bene la palla, buona partita per il centrocampista olandese



Freuler 6,5: non si vede ma si fa sentire sempre, giocatore fondamentale per questra squadra



Gosens 6,5: prestazione tranquilla per il laterale sinistro. Ampiamente promosso



(dal 33' s.t. Castagne sv)



Gomez 5,5: entra poco nel vivo delle azioni offensive dei suoi, ci si aspetta di più dall'argentino



Rigoni 6: bene ad inizio primo tempo, salta più volte l'uomo



(dal 13' s.t. Barrow 6,5: entra e manda in crisi la difesa friulana, iniziando l'azione dell'1-2 e conclusa da Zapata. Si divora sul finale il gol del possibile 1-4)



Zapata 8: punisce i suoi ex compagni per tre volte, sfrutta al meglio le occasioni che gli capitano sui piedi. Letale





All. Gasperini 7: mette in campo la miglior formazione ed esce dal Friuli con 3 punti preziosissimi